عرعر 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساختتمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس، برامجها التدريبة في إدارة التعليم منطقة الحدود الشمالية.وقدمت المديرية على مدى يومين, عدة برامج منها أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وبرنامج الطفولة والقيم بحضور 35 مرشدة طالبات في المرحلة الثانوية و40 معلمة للصفوف الأولية وذلك في مركز التدريب بعرعر .ويهدف البرنامج لبناء قدرات وتأهيل الكوادر الوطنية لنقل الرسالة وبث الوعي حيال المخدرات والمؤثرات العقلية للإسهام في حماية الوطن من عواقبها وإسهام مرشدات الطالبات ليكُنَّ أذرعًا تنفيذية للبرامج التثقيفية والتوعوية في المدارس ، إضافة إلى القيم الأخلاقيه والاجتماعية والجمالية والعقلية، التي تسهم في تعزيز عوامل الحماية لدى الأطفال، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.// انتهى //11:55ت م0071