الجزائر 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم دعوة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح أمس، مواطنيه إلى التحلي باليقظة والحكمة من أجل تفويت الفرصة على أطراف تحاول زعزعة استقرار الدولة.وأخبرت عن تدمير قوات الجيش الجزائري 19 مخبأ للإرهابيين إثر عملية تمشيط وبحث بجبال محافظة باتنة شرقي البلاد.وتحدثت صحف الأربعاء عن تقديم استقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أمس استجابة لمطالب الحراك السلمي المستمر منذ أسبوعين.وتابعت تطورات الوضع في شمال سوريا، مبينة أن الجيش الأمريكي عزز حضوره حول آبار النفط في المنطقة تحسبا لأي محاولة للسيطرة عليها من طرف المجموعات الإرهابية.// انتهى //11:56ت م0072