نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستقيم جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة غداً، دورة بعنوان "أساليب التفاوض التجاري"، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بمدينة نجران.وتتناول الدورة عدة محاور منها التعريف بمفهوم التفاوض وعناصره وأركانه، ومبادئ التفاوض الفعال وشروطه، كذلك التعمق في المهارات الأساسية، إلى جانب التعرف على السلوكيات والأساليب التي تؤدي إلى النجاح والعمل على توظيفها.وتأتي الدورة التدريبية ضمن التعاون المشترك بين الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية بهدف تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.//انتهى//11:57ت م0073