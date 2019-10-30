الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستفقد معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس يرافقه نائب المحافظ لشؤون الفروع صالح بن عبدالله السحيباني, فروع المؤسسة وشركات المطاحن بالمنطقة الشرقية.واطلع معاليه خلال الجولة برفقة المسؤولين بالمؤسسة وشركتي المطاحن الرابعة والأولى بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومحافظة الأحساء على سير العمل، والخطط التشغيلية للإنتاج بهدف توفير كافة احتياجات السوق من القمح والشعير ومادة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، والتأكد من حجم المخزونات الاحتياطية.وحث المهندس الفارس الجميع على تكريس الجهود, مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية لجميع سكان المملكة .// انتهى //12:05ت م0075