تونس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان رئاسة الحكومة التونسية إعفاء وزير الدفاع ووزير الخارجية وكاتب الدولة للدبلوماسية، وذلك بالتوازي مع تواصل المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، واللقاءات التي يجريها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رؤساء الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب القادم.وتطرقت إلى المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيًد مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من أجل وقف الاقتتال، والعودة سريعًا إلى الحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية، وإيجاد حل دائم للأزمة الليبية.وأخبرت عن تقديم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، بعد الوصول إلى طريق مسدود في محاولات عدة لحل الأزمة، وذلك بعد 13 يومًا على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في لبنان للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.وتابعت في شأن آخر اتساع دائرة الاحتجاجات في العراق على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، رغم حظر التجوال الذي فرضه الجيش على العاصمة بغداد, وسط رفض رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل حل البرلمان.وأوردت صحف تونس تصريحات لمسؤولين أفغان أفادوا فيها أن ما لا يقل عن 20 جنديًا قتلوا في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم جوزجان بشمال أفغانستان.// انتهى //12:05ت م0076