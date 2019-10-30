الرباط 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتطورات المتسارعة في لبنان، وتناقلت إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة ،إلى الرئيس ميشال عون استجابة لأبرز مطالب الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ أسبوعين.وتناولت الوضع في العراق، لافتة إلى اتساع رقعة الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية في بغداد، وفي مدينة كربلاء، رغم قرار السلطات فرض حظر التجول.وتحدتث عن تطورات الأزمة السورية، مشيرة إلى الاجتماع التي تعقده اليوم في جنيف اللجنة الدستورية، التي تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بهدف ايجاد سبل إنهاء النزاع.أوروبيا أخبرت الصحف المغربية عن دعم أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس، مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر المقبل على أمل تجاوز مأزق بريكست.// انتهى //12:24ت م0078