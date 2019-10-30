نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الأيتام بالجمعيات الخيرية يحظون جميعهم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وأشاد سموه بالدعم الذي تلقاه الجمعيات الخيرية بالمملكة، من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، ضمن مشروع ولي العهد لدعم الجمعيات الخيرية، الذي كان له كبير الأثر في تقدم عمل المؤسسات الاجتماعية، ودفعها نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في إشراك المجتمع وصناعة مبادرات فعالة.جاء ذلك خلال تكريم سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الفائزين من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "رفقاء" في الأولمبياد الثقافية والرياضية وتسليمهم الجوائز، التي عقدت في مدينة أبها، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي.ونوه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما يتميّز به المجتمع السعودي من التكافل، والتسابق لعمل الخير، معربًا عن شكره للقائمين على الجمعية، مع الدعاء له بالتوفيق والأجر العظيم.واطلع سموه على تقارير مصورة عن الأنشطة والبرامج التي أحيتها الجمعية، ومنها ملتقى نور نجران، وعيدنا فرحتين.// انتهى //12:36ت م0081