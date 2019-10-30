الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم ، معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين .حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون ابي زيد، و معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي .// انتهى //13:38ت م0102