‎مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسنفذ القسم النسائي "هاجر" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام ضمن مسابقة المبادرات التطوعية التخصصية "روح التطوع ٢" مرحلة التهيئة لتأهيل الفرق التطوعية التخصصية في مهارات العمل التطوعي وفق آخر النماذج العملية المستخدمة في مجال التطوع بواقع ٢٤ ساعة تدريبيةوبينت مديرة القسم النسائي منال الجابري أن الفعالية استهدفت 17 فريقاً تطوعياً عبر دورة مهارات تكوين وإدارة الفريق التطوعي التخصصي وورشة الطرق العلمية لتطوير الأفكار التطوعية وورشة عمل مهارات تصميم مبادرة تطوعية وربطها بالتعظيم ودورة تنفيذ المبادرة ومؤشرات نجاحها بالإضافة إلى تنفيذ دورة آلية كتابة التقارير كما قدمت المستشارات المتخصصات في مرحلة التهيئة الاستشارات اللازمة لدعم الفرق التطوعية وإيجاد روابط لمبادراتهم وربطها بالتعظيم وتطوير مشاريعهم لتسير في خط الاستدامة المرجوة من مبادرات الفرق التطوعية التي تخدم مكة المكرمة وأهلها ومن يفد إليها .وخلال الفعالية عرضت الفرق مبادراتها الخاضعة للتقييم من قبل المجلس الاستشاري للمسابقة وجرى ترشيح ١٠ فرق لتنفيذ مبادراتها والتنافس على جوائز المسابقة .// انتهى //13:46ت م0106