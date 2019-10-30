نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأقامت جمعية ‬رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران، أمس ورشة عمل تدريبية بعنوان "السلامة والتوعية الصحية " وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران، بحضور 50 متطوعة.وتأتي الورشة التي تستمر خمسة أيام، ضمن أهداف الجمعية لتوعية المجتمع بمسببات أمراض السرطان وتأهيل وتثقيف المجتمع عن المرض ومراحله، كما تتناول الورشة عدداً من المحاور منها التوعية بأهمية الكشف المبكر ودوره في رفع نسبة الشفاء بإذن الله .// انتهى //13:50ت م0107