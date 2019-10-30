سكاكا 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي قايض الشمري ورئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري وذلك في زيارة تفقديه لمحافظة القريات ومشاريعها البلدية.وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية فيها وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعمول بها ، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتقديم كل ما يحتاجه المواطن .وأكد أمين منطقة الجوف أن المشاريع البلدية بالمحافظة تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة عالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، كما أنه يحرص للوقوف على تلك الاحتياجات بنفسه والعمل على تلبيتها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - .// انتهى //13:51ت م0109