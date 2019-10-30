جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اجتماعه الـ 28 ، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي.واستعرض الاجتماع تقرير الأداء للربع الثالث للعام 2019 , حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مودة ما يقارب ٥٦,٩٠١ مستفيد، شملت النواحي الاجتماعية, وبرنامج تعزيز جودة الحياة الأسرية, وبرنامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة, وبرنامج حماية وإرشاد الأسرة وفض النزاعات، إضافة إلى مبادرة "شمل" لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة, ومبادرة "فكر" للبحوث واستطلاع رأي الأسرة, ومبادرة "وعي" لتوعية وتثقف الأسرة الخدمات التكاملية من خلال بطاقة مساندة للرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.واطلع المجلس على ملخص لما تم إنجازه في منصة المودة, وأتمتة العمليات التي تهدف إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة إلى المستفيدين إلكترونيًا وباللغتين العربية والإنجليزية، كما تم عرض ما تم الانتهاء منه من بوابة الرعاية الوالدية لأبناء الأسر المنفصلة "شمل"، والبوابة الخاصة بأكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وبوابة الإرشاد الأسري والتدريب الأسري التي يجري العمل عليها حاليًا.كما استعرض المجلس نتائج دراسة الخارطة الحرارية الإلكترونية لاحتياجات الأسر بمنطقة مكة المكرمة, التي تهدف لتحديد احتياجات المجتمع ودراسة القضايا الأسرية والإسهام في تلبية الاحتياجات بالمساهمة مع الجهات المختصة والقطاع غير الربحي.يُذكر أن "المودة" تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، إضافة إلى تقديم الاستشارات الهاتفية عبر متخصصين ومتخصصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعها www.almawaddah.org.sa , وتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم الموحد 920001421 .// انتهى //13:55ت م0111