جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسوقعت جمعية خيركم بجدة اليوم مذكرة شراكة مع إحدى شركات التعلم الذكي, بهدف تطوير أحدث تقنيات التعلّم الإلكتروني للقرآن الكريم, وتقديم الحلول التقنية الذكية لزيادة فرص تعلم وتعليم كتاب الله وتعزيز العملية التعليمية لمواكبة خطى العالم نحو التحول الرقمي.وأوضح رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي, أن الاتفاقية ستعمل على إشراك الطالب ووالديه في المتابعة من خلال منصة التعليم الالكتروني التي سيتم تطويرها جزئيا بشكل خاص لصالح الجمعية، كما من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة معلمي ومعلمات خيركم بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تعليم القرآن الكريم بإتقان.// انتهى //13:56ت م0112