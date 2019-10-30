رياضي / الفيحاء يستضيف الاتفاق غداً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأربعاء 1441/3/2 هـ الموافق 2019/10/30 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس
يستضيف ملعب المجمعة في مدينة المجمعة غداً لقاء الفيحاء" الثاني عشر "برصيد 9 نقاط، مع الاتفاق العاشر بذات الرصيد ضمن الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ويسعى الفيحاء لتحقيق الفوز الثاني له في المسابقة بعد تغلبه على الفتح في الجولة الماضية 3 ـ 1 بعد 5 مباريات متتالية خسر في 3 منها وتعادل في اثنتين, وهو الحال بالنسبة للاتفاق الذي حقق الفوز على العدالة في الجولة الماضية بهدف دون مقابل بعد سلسلة نتائج غير جيدة بخسارته 4 مباريات متتالية, ساعياً لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر.
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