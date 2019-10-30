الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجًا تثقيفيًا، تزامنًا مع "اليوم العالمي للعلاج الوظيفي"، بحضور المدير العام لعمل وتنمية الرياض الدكتور يوسف السيالي، ومديري ومديرات الدور والمراكز الإيوائية، وعدد من منسوبي الفرع .وقبيل انطلاق البرنامج افتتح الدكتور السيالي رسميًا وحدتي العلاج الوظيفي والنطق والتخاطب وعيادة الأسنان المهيأة حسيًا " سنوزلين " ، المنشأة حديثًا بدعم من أرامكو السعودية في إطار الشراكة المجتمعية بينها وبين فرع العمل والتنمية بمنطقة الرياض بما يخدم الفئات المشمولة بالرعاية .وتخلل برنامج الحفل المعد بهذه المناسبة عدد من الكلمات ، وعرض مرئي عن تطورات الخدمات الطبية في المركز، والتعريف بوحدة العلاج الوظيفي ودورها تجاه ذوات الإعاقة نزيلات المركز ، والخطط المستقبلية التي يسعى المركز لتنفيذها .// انتهى //14:14ت م0115