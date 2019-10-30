صامطة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسدشن رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي اليوم، حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية, التي ينفذها مركز الرعاية الأولية بقرية ديحمة التابعة للمركز.واستمع رئيس مركز السهي والحضور لشرح مفصل من مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي, عن الأهداف التي تستهدف جميع الممارسين الصحيين العاملين بجميع مراكز الرعاية الأولية بالمركز وذوي الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية, بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع.// انتهى //15:40ت م0182