أبوظبي 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي اليوم, نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها وتنميتها، إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:40ت م0184