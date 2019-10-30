المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأقامت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي" برنامج نبضات أسرية في عامه السادس بعنوان "حياتي" ويقدمه المدرب والمستشار الدكتور سليمان بن علي العلي في إطلاق القدرات وتطوير الذات.وناقش البرنامج عدة محاور من أبرزها الطرق الفعالة لتحقيق الطموحات، وطرق تجاوز العقبات في الحياة، وأمران يغيران حياتك الى الأبد .الجدير بالذكر أن جمعية أسرتي بالمدينة المنورة تقيم البرنامج سنويًا بحضور أبرز المستشارين والمرشديين الاجتماعيين.// انتهى //15:42ت م0185