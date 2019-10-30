الدمام 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستضافت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية برنامج (Edu day) الذي تطلقه وزارة التعليم غدًا، ويهدف إلى تدريب ٥٠ معلمًا ومعلمة ، و50 قائدًا ، من تعليم الشرقية والإحساء ، وذلك في مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجهيمي خلال افتتاح البرنامج أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وزيادة كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم.وأكد أهمية البرامج للمعلمين والمعلمات والقادة، منوهاً بأهمية التحول الوطني الرقمي في التعليم بالمملكة، معرباً عن شكره للجهات الداعمة والمتعاونة ووزارة التعليم وتعليم الشرقية، وكذلك لمديرة إدارة التدريب والابتعاث فاطمة الناصر ولفريق التدريب.من جانبها نوهت مديرة التدريب والابتعاث للتطوير المهني فاطمة بنت أحمد الناصر، بأهمية مجتمع مايكروسوفت، مشيرة إلى أنه وفر وقت المعلمة وحافظ على تنظيم الفصول الدراسية، من تخطيط الدرس حتى تقديم الملاحظات للطلاب وتتبع الدرجات، وجعل المعلمة مواكبة للمستجدات من خلال التدريب على استخدام التقنية في الفصل الدراسي.// انتهى //15:43ت م0188