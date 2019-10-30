لندن 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن قلقها تجاه استمرار حالات القمع ضد المتظاهرين من قبل القوات العراقية.وقال سفير المملكة المتحدة لدى العراق جون ويلكس في بيان له بهذا الشأن :"لا تزال المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين"، مشيراً إلى أن التقارير التي وردت مؤخراً حول كربلاء مثيرة للقلق، ويجب إجراء تحقيقات بشأن جميع الادعاءات الموثوقة ومحاسبة الجناة.// انتهى //15:43ت م0189