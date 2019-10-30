الدمام 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسعقد محافظ رأس تنورة عبدالرحمن بن عثمان الرشودي بمقر المحافظة أمس, اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة استعداداتها للتعامل مع حالات تقلب الأجواء المتوقعة خلال الأيام القادمة، بحضور رئيس بلدية رأس تنورة ومدير إدارة الدفاع المدني, ومدير المرور, ومدير فرع المياه بالمحافظة, ومدير فرع شركة الكهرباء السعودية.ونوه الرشودي في مستهل الاجتماع بتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على أن تكون جميع الجهات على أهبة الاستعداد وأن تقدم خدماتها بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أن توجيهات سموهما تركز دائما على الجهود الوقائية.وأكد خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات لمواجهة تجمع مياه الامطار ومتابعة المواقع بكل دقة, وحث إدارة الدفاع المدني بأخذ التدابير اللازمة, كما أكد على إيجاد غرفة طوارئ مشتركة بالتعاون مع البلدية والشرطة والدفاع المدني والمرور وفرع خدمات المياه والشركة السعودية للكهرباء ويكون مقرها بلدية رأس تنورة.وناقش محافظ رأس تنورة التدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية، مشدداً على توفير المعدات والآليات اللازمة، وإعداد خطط للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، منوها بضرورة متابعة المواقع التي يتوقع أن تشكل خطراً على ساكني المحافظة.وعقب الاجتماع قام محافظ رأس تنورة عبدالرحمن بن عثمان الرشودي مع الجهات ذات العلاقة بجولة تفقد من خلالها محطتي تصريف مياه الأمطار وخطوط التصريف ومعدات الحركة والصيانة لموسم الأمطار.// انتهى //15:44ت م0190