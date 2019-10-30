الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه بمقر الهيئة في مدينة الرياض، اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون.واطّلع السفير الصيني على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع معاليه إلى التجربة الصينية في ذات المجال.حضر اللقاء من جانب الهيئة معالي النائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل .// انتهى //15:44ت م0192