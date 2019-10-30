الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسنظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية جلسات تدريبية مكثفة لأصحاب الأفكار الريادية الفائزين في ماراثون الأفكار 2019م, الذي أقيم مؤخراً, برعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وشارك فيه أكثر من 250 متسابقا من المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن.ويأتي تنظيم هذه الجلسات التدريبية بهدف مساعدة الفائزين في ماراثون الأفكار على تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم، وذلك بالاستعانة بخبراء التقنية والأعمال الذين يسهمون بدورهم في إرشادهم وإعطائهم خلاصة تجاربهم في مجالات ريادة الأعمال، التقنيات، والتسويق وإنشاء الشركات.وأكد الأمين العام المجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أهمية تمكين المواهب التقنية السعودية الشابة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم المبتكرة للوصول إلى منتجات صحية رقمية فعالة تخدم القطاع الصحي في المملكة، نحو تحقيق التحول الصحي الرقمي المنشود.وأضاف الدكتور العازمي أن هذه الفرص القيمة التي يقدمها المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة للشباب السعودي الطموح، من أصحاب الأفكار المبدعة ستخدم المريض وتزيد من كفاءة النظام الصحي، والمجلس يطمح لاكتشاف مبدعين جدد من أصحاب الابتكارات الصحية الفاعلة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع.من جانبه أوضح مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أنه تجرى تزويد المتدربين الفائزين بماراثون الأفكار 2019 بالمهارات التقنية اللازمة في مختلف مجالات التقنيات الصاعدة وتعريفهم بأبرز استخداماتها بالشكل الذي يخدم مجال الرعاية الصحية، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد.مما يذكر أن الجلسات التدريبة التفاعلية تناقش التقنيات الصاعدة والرعاية الصحية في المملكة، إعداد وتطوير دراسة الجدوى، التفكير التصميمي، تطوير التطبيقات فضلاً عن تقديم النصح لهم حول كيفية بدأ رحلة الأعمال.// انتهى //17:02ت م0237