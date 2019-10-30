الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسصدر عن رئاسة أمن الدولة وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بيان صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وفيما يلي نص البيان :في هذا اليوم، قامت الدول السبعة الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لـ (خمسة وعشرين) اسماً مستهدفاً لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.ويعد ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، موقفاً موحداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة، إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي. ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.إن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.// يتبع //17:03ت م0239

كما أن المملكة تُصنف (3) ثلاثة أسماء أخرى بالإضافة الى الأسماء أعلاه الـ (25) المُصنفة من قبل المركز، وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية. الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( أ / 21)، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه نتيجةً لإجراء هذا اليوم، يتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ (28)، كما يحظر على جميع الاشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام باي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة، وهي على النحو التالي:الاسم: قوات المقاومة الإيرانية الباسيجمعروفة باسم: باسيِج معروفة باسم: باسيّج معروفة باسم: باسيجي ملي معروفة باسم: تعبئة المنظمة المقموعة معروفة باسم: منظمة التعبئة الوطنية معروفة باسم: تعبئة المقاومة الوطنية معروفة باسم: قوة تعبئة المقاومة معروفة باسم: منظمة الباسيج للمقاومة، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.2.الاسم: بونياد تافون باسيجمعروف باسم: مؤسسة باسيج التعاونية، الموقع: طهران، إيران، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.3.الاسم: بنك اقتصاد مهرمعروف باسم: بنك مهـر الغير ربحي، العنوان: 182 شارع شاهـد توحيدي، (كولستيان الرابع) حي باسداران، طهران، إيران، الرمز البريدي: 1666943 الموقع الإلكتروني: http://www.mebank.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.4.الاسم: بنك ملةالعنوان: مبنى المكتب الرئيسي، 276 حي تالغاني، طهران، إيران، شيفرة التحويل: IRTHBMN ملاحظة: جميع الفروع حول العالم. الموقع الإلكتروني: www.bankmellat.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.5.الاسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثماراتمعروف باسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة مهر الاقتصادية الإيرانية، معروف باسم: استثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية، رقم الهوية الوطنية: 10101863528. العنوان: رقم 48، الحي 14، شارع احمان قصير، ميدان ارجنتينا، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.6.الاسم: شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطيةرقم التسجيل: 246077. رقم الهوية الوطنية: 10102867151. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، طهران، إيران.7.الاسم: شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكيةمعروف باسم: شركة نيجن ساهل الملكية, رقم الهوية الوطنية: 322430.رقم التسجيل: 10103589144., العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، ميدان أرجنتيننا، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.8.الاسم: مجموعة اقتصاد مهر الماليةرقم الهوية الوطنية: 10101471388. الموقع: طهران إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.9.الاسم: شركة تكنوتار الهندسيــةرقم التسجيل: 13807رقم الهوية الوطنية: 1086165880.العنـــوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.10.الاسم: شركة تكتر للاستثمار.رقم التسجيل: 263015. رقم الهوية الوطنية: 10103804463.العنوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.// يتبع //17:03ت م0240

11.الاسم: شركة إيران لصناعة الجراراتمعروف باسم: إيران لصناعة الجرارات. العنوان: حي صفابود غاراني، كم 9/5 شارع كارج الخاص، في زاوية شارع يازار زارين، مقابل شهاب خضرو، مكتب هندسة الجرارات، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.12.الاسم: شركة إيران لتطوير مناجم الزنكالعنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حيث ماغما فراحان، طهران، إيران. العنوان رقم 45، الشارع الرابع، حي امير عالمي غازانفاري، اتماديا، زانجان، إيران الموقع الإلكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.13.الاسم: كالسيمينمعروف باسم: كالسيمين، العنوان: رقم 12، شارع بلال حبشي، حي خرامشاهار، زانجان، إيران. الرمز البريدي: 4516773541 العنوان: الطابق الثاني، رقم 13، شارع جي تي/حي غايم مغام فرحاني، طهران، إيران الرمز البريدي: 1586868513. الموقع الإلكتروني: www.calcimin.com . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.14.الاسم: شركة قشم للصهر والتخفيضمعروف باسم: مجمع قشم للصهر والتخفيضالعنوان: شارع 20كم دار عن تو لوت، جزيرة قشم، إقليم هورموزجان، إيران الموقع الإلكتروني: www.gzsc.ir . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.15.الاسم: شركة بندر عباس لانتاج الزنكرقم التسجيل: 3249رقم الهوية الوطنية: 1080000606618. العنوان: رقم 15، ممر زارير، شارع تركمنستان، حي متهاري، طهران، إيران, الرمز البريدي: 1565613115. الموقع الإلكتروني: www.bzpc.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.16.الاسم: شركة زانجان لإنتاج الحمض.معروف باسم: زانجان صانعي الحمض والفاند رونيكاران معروف باسم: زانجان صانعي الحمض معروف باسم: حمض زانجان سازان, العنوان: نهاية شارع باهريفاري العاشر، بلدة زنك الصناعية، 5 كيلو من شار بيجار، زانجان، إيران. الموقع الإلكتروني: www.acidsazan.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.17.الاسم: الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائيةرقم التسجيل: 6181 العنوان: شارع باهريفاري السادس، قرية الخاصة بالزينك، 5 كيلومتر من شارع بيجار، زانجان، إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.18.الاسم: شركة أصفهان مباركة للحـديد.معروف باسم: شركة مباركة للحـديد الرقم التجاري: 411175869887. رقم الهوية الوطنية: 10260289464. العنوان: ص.ب. 161-84815، مباركة، أصفهان، إيران. الرمز البريدي: 11131-84881 مكتب المصنع: شركة مباركة للحـديد، مباركة، أصفهان إيران. عنوان مكتب أصفهان: شركة مباركة للحـديد، شارع سعادة عباد، ميدان أزادي، أصفهان، إيران. عنوان مكتب طهران: شركة مباركة للـحديد/ رقم 2، ممر كول أزين، شارع كوهستان، ميدان كتاب، سعادة عباد، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.en.msc.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.19.الاسم: شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار.رقم التسجيل: 20397 العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حي غايم مغام فرحاني، طهران إيران. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.20.الاسم: البنك الفارسيشيفــرة التحويل: BKP AIRTH ملاحظة: جميع الفروع حول العالم, العنوان: رقم 4، شارع زارافشان، جادة شاهد فرحزادي، شاهراك عودس، طهران، إيران, الموقع الإلكتروني: www.parsian-bank.com. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.// يتبع //17:04ت م0241

21.الاسم: بنــك سينامعروف باسم: معهد سينا للتمويل والائتمان. العنوان: بين شارعي ميريماد ومفاتح، حي متهاري، طهران، إيران. الرمز البريدي: 15888-6457 الموقع الإلكتروني: www.sinabank.ir. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.22.الاسم: مجموعة باهمان.العنوان: رقم 37، جادة سابا، شارع أفريقيا، ص.ب. 14335-835، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1917773844. الموقع الإلكتروني: www.bahmangroup.com. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.23.الاسم: شبل محسن الزيديمعروف باسم: شبل الزيدي، معروف باسم: شبل محسن أبو اياد الزيدي, معروف باسم: حجي شبل محسن، معروف باسم: مهدي جعفر صـــــــالح، معــــــروف باسم: شبل حجي، تاريخ الميـلاد: 28 أكتوبر 1968م, مكان الميلاد: العراق، معلومات إضافية: مرتبط بالحرس الثوري الإيراني- قوات القدس وحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.24.الاسم: يوسف هاشممعروف باسم: يوسف هاشم، معروف باسم: صادق حجي، معروف باسم: سيد صادق، تاريخ الميلاد: 1963، مكان الميلاد: بيروت، لبنان, الجنس: ذكــر، معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي . تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.25.الاسم: محمد عبدالهادي فرحاتمعروف باسم: محمد فرحات، تاريخ الميلاد: 6 أبريل 1967م.، مكان الميلاد: الكويت. الجنس: ذكـر رقم جواز السفر: RL 2274078 معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.26. الاسم: عدنان حسين كوثراني.معروف باسم: عدنان الكوثراني معروف باسم: عدنان محمد الكوثراني معروف باسم: عدنان الكوثراني. تاريخ الميلاد: 2 سبتمبر 1954م. مكـــان الميلاد: لبنان. الجنس: ذكر، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.27.الاسم: جـواد نصرالله.معروف باسم: جواد نصر الله. معروف باسم: محمد جواد نصر الله. تاريخ الميلاد: 24 مايو 1981م. الجنسية: لبنان. معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي ، تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.28.الاسم: قاسم عبدالله عليمعروف باسم: قاسم عبدالله، معروف باسم: قاسم عبدالله أحمـد، معروف باسم: قاسم المؤمن، تاريخ الميلاد: 1989م ، تاريخ ميلاد بديل: 1990م. تاريخ الادراج: 30 أكتوبر 2019م.// انتهى //17:04ت م0242