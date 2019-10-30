اقتصادي / بورصة مصر تربح مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها
الأربعاء 1441/3/2 هـ الموافق 2019/10/30 م واس
القاهرة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس
دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 09ر0% مسجلاً 79ر1477 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 12ر0% ليصل إلى 11ر536 نقطة،وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 24ر0% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 99ر1430 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو مليار جنيه ليصل إلى 9ر723 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
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