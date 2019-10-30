القاهرة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 09ر0% مسجلاً 79ر1477 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 12ر0% ليصل إلى 11ر536 نقطة،وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 24ر0% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 99ر1430 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو مليار جنيه ليصل إلى 9ر723 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 4 مليارات جنيه.// انتهى //17:06ت م0243