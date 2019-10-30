حفرالباطن 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة حفر الباطن في الفترة من 16 – 17 من شهر ربيع أول الجاري , ورش تدريبية وتأهيلية خلال المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي .وستكون الورشة التدريبية الأولى بعنوان التقييم الذهني العصبي للارتجاجات المرتبطة بالرياضة، وسيتحدث فيها استشاري علم النفس العيادي العصبي الدكتور سعيد بن سعد الزهراني و إخصائي علم النفس نائب رئيس نادي الباطن مبارك بن عامر الظفيري.وستتناول الورشة الثانية معايير جودة واعتماد برامج علم النفس الرياضي من منظور بعض هيئات الاعتماد الدولي، ويتحدث فيها الأستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين ورئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالمجلس الدولي ICHPER.SD الدكتور فيصل الملا ، فيما ستكون الورشة الثالثة بعنوان" دور مشرفي ومعلمي التربية البدنية في تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو الألعاب الرياضية المختلفة من المنظور النفسي"، وسيتحدث فيها أستاذ علم النفس الرياضي المساعد في جامعة أم القرى الدكتور توفيق إدريس البكري، ورئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم النماص محمد حسن الشهري .فيما ستكون الورشتان الرابعة والخامسة بمشاركة نسائية ، حيث ستتحدث في الورشة الرابعة المتخصصة بالتوجيه والإرشاد النفسي ومعلمة التوحد والاضطرابات السلوكية في إدارة التربية بمكة المكرمة الدكتورة ولاء صالح اللهيبي الحربي تحت عنوان "دور الألعاب الحركية في تحسين الإدراك الحركي والبصري للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة "، أما الورشة التدريبية الخامسة فستتحدث فيها الدكتورة وفاء عمر جان التي تحمل دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة فيكتوريا بأستراليا وعنوانها " التمارين الرياضية وعلاج الاكتئاب " .وستقام الورشة التدريبية السادسة والأخيرة بعنوان "علم النفس الإكلينيكي وعلاج صعوبات الأداء للرياضيين في كرة القدم "وسيتحدث فيها أخصائي نفسي ممارس وعضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي والأخصائي النفسي الرياضي بنادي الاتفاق سابقاً الدكتور علي بن يوسف الغريب.وأكد مدير المؤتمر استاذ علم النفس الرياضي المشارك في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة أن هذه الورش التدريبية والتأهيلية تعد فرصة علمية نوعية لجميع فئات المجتمع ولقطاعات التعليم والصحة والرياضة والمهتمين بالنشاط البدني ،وتهدف إلى بناء مجتمع صحي يواجه جميع الأمراض البدنية والنفسية والمساعدة على نشر ثقافة النشاط البدني في المجتمع الذي جعلت جامعة حفر الباطن الاهتمام به والسعي فيما يرقى به على رأس أولوياتها تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على كل ما يرقى بالجانب الرياضي والصحي وكافة الجوانب لدى كافة فئات المجتمع .// انتهى //17:07ت م0244