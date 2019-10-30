طرابلس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأعلن المشرف على تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة الليبية طرابلس، المقدم حامد الصويعي، أن الخطة يشترك فيها 14 مركزا للشرطة في طرابلس، تهدف لضبط وتأمين كامل المناطق في العاصمة.وأوضح أن المهام التي ستعمل عليها الخطة، التي حملت رقم “572019، الحدّ من جرائم سرقة السيارات بالإكراه والسطو المسلح وضبط المطلوبين لمراكز الشرطة، وتسيير قوافل أمنية لضبط الأمن العام ونشر الأمن والأمان بين المواطنين في طرابلس.وتشمل الخطة الأمنية التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس، البحث عن المطلوبين في قضايا جنائية والفارّين من مؤسسات الإصلاح، لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //17:07ت م0245