مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي اليوم, رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة آلن كراوس, والوفد المرافق له.وتطرق الاستقبال إلى توسيع مجال الأعمال الاستثمارية، حيث تشهد مكة المكرمة حراكاً تنموياً كبيراً لتحقيق مفاصل رؤية 2030، وهي تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين والزوار، مما يجعل الوضع مناسباً لمشاركة رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الأعمال، والتوسع في الاستثمارات المستقبلية.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن المملكة هيأت مناخاً استثمارياً جاذباً لرؤوس أموال المستثمرين من الخارج، ووضعت أطراً قانونية، وأنظمة تساوي تقريباً بين المستثمرين من المواطنين أو من الخارج، وتجعل المستثمر يستفيد من المناخ الآمن والمتطور اقتصادياً، مما يجعل الوضع مثالياً للمستثمرين من الخارج, مقدماً تعريفاً لغرفة مكة المكرمة وتاريخ تأسيسها وتأثيرها في الحركة التجارية الصناعية في المملكة.وأشار كعكي إلى أن الزيارة ستدفع العلاقات نحو آفاق أرحب، متناولاً خصوصية مكة المكرمة التي تشكل جاذباً هاماً لرؤوس الأموال لا تتوفر لغيرها من المدن في العالم، وهي بهذا الزخم تفتح أذرعها مرحبة بالمستثمرين والمستثمرات من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المشروعات الاستثمارية المتعددة.// انتهى //17:55ت م0272