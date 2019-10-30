عرعر 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ورشة عمل بعنوان "التميز نبراس واستدامة "لفئة العمل التطوعي المتميز ، وذلك بمركز التدريب التربوي بعرعر.وتناولت الورشة بداية التحفيز للمشاركة من خلال طرح محاور منها التميز في سطور وإضاءات في رحلة التميز ,بالإضافة إلى آلية المشاركة وتفسير للمجالات واستعراض كيفية توثيق الشواهد وأهمية المهام والخطط للعمل التطوعي المتميز .// انتهى //17:57ت م0273