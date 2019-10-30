الرباط 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسانعقد اليوم بالرباط، الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي، في إطار تفعيل مضامين البيان الختامي الذي اعتمدته رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي خلال المنتدى البرلماني الاقتصادي لإفريقيا والعالم العربي، الذي انعقد بالرباط في أبريل الماضي.وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماش، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، يعد محطة أساسية لتجسيد دور رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في تقوية روابط التعاون بين بلدان المنطقة.وأضاف أن هذه الانطلاقة تجسد أيضًا سعي الرابطة لأداء أدوار أكثر فاعلية وتأثيرا في مضمار الجهود الدولية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.من جانبها، أشارت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، فلورنس رول، إلى أن حوالي 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع وأن مليارين يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية رغم الجهود التي تبذلها المنظمة للقضاء على هذه الاختلالات.وأضافت أنه بعد عقود من تقليص حدة المجاعة، فإن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم أخذ منذ سنة 2015 منحى تصاعديًا، لاسيما نتيجة الصراعات ونزوح السكان والظواهر المناخية المرتبطة أساسًا بالتغيرات المناخية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.وحسب مشروع الميثاق التأسيسي للشبكة، فإن إنشاءها جاء بناء على الدراسات والبحوث العلمية التي أظهرت أن العالم سيشهد خلال الخمسين سنة القادمة نقصًا حادًا في الإنتاج الغذائي، وللعديد من العقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب من حيث الإنتاج الغذائي، وخصوصا ما يرتبط بالجفاف وندرة المياه والفيضانات والتصحر وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن التغيرات المناخية.// انتهى //18:32ت م0278