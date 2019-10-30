طرابلس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسعقدت لجنة التعاون الأمني مع تونس، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين التونسيين، ركز على قرار الوزارة بقفل منفذ رأس اجدير الحدودي إثر المشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين المسافرين عبر المنفذ.وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم وفقاً لبيان للداخلية، إلى عدد من القضايا المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين، وحسن معاملة المواطنين المسافرين إلى تونس، وحلحلة جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين.// انتهى //18:32ت م0279