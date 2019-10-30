الجبيل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسينظم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل حاليا دورة تدريبية مخصصة لمنسوبي الدوريات الأمنية بالجبيل تتمحور حول الإسعافات الأولية بمدينة الجبيل الصناعية ، حيث تستهدف الدورة المقدمة لمنسوبي الدوريات الأمنية , 300 متدرب ، وذلك على مدى 6 أشهر .وأوضح رئيس قسم المحاكاة الطبية بإدارة الشؤون الأكاديمية في برنامج الخدمات الصحية عبدالرحمن بن كايد العودة أن الهدف من هذه الدورة هو التدريب على أساسيات الإسعافات الأولية التي تتضمن التصرف في حالة الطوارئ الطبية من خلال التعامل مع حوادث الطرق، والتعامل مع إصابات العمل، بالإضافة إلى التعامل مع الجروح والحروق والكسور، والتعامل مع السموم .الجدير بالذكر أن برنامج الخدمات الصحية يقيم العديد من الدورات التدريبية للجهات ذات العلاقة لخدمةً مجتمع الجبيل الصناعية من خلال التأهيل والتدريب على مبادئ الإسعافات الأولية .// انتهى //18:32ت م0280