بغداد 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسدعت قيادة عمليات بغداد المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال الذي فرضته الاثنين الماضي وشمل منع سير الأشخاص والمركبات مابين الساعة 12 مساء إلى 6 صباحاً.وأوضحت القيادة في بيان صحفي اليوم أن قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين ممن وصفتهم بالمندسين والإرهابيين.وحثت سكان العاصمة العراقية على الالتزام بتوقيتات حظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل سلامتهم .وكانت قيادة عمليات بغداد فرضت الاثنين الماضي حظراً جزئيًا للتجوال "6 ساعات" في عموم مدينة بغداد, ابتداء من الساعة 12 مساء لغاية 6 صباحا إلى إشعار آخر, غير أن الحظر لم يطبق عمليًا بسبب كسره من قبل المواطنين .// انتهى //18:35ت م0282