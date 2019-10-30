الدمام 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأكد مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري، حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية ستنعكس على خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، والذي أصبحنا جميعاً نتلمس أثرهما الإيجابي على أرض الواقع، نتيجة للحراك الحثيث والإشراف المباشر على تبني البرامج التطويرية والنوعية من قبل معالي وزير التعليم ، وبمتابعة من قبل معالي النائب ومعالي المساعد، وذلك ترجمةً لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030 التي تسعى حكومتنا الرشيدة "وفقها الله" إلى أن تجعلها واقعًا يعيشه ابن هذا الوطن وينعم به.جاء ذلك في تصريح له عقب وقوفه أمس , على برنامج إعداد المدربين الذي تنظمه وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية بإشراف المشرف العام على الوكالة الدكتور محمد الهران، متمثلة في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، التي تستضيف فعالياتها إدارة تعليم الشرقية على مدى خمسة أيام ، وسط مشاركة مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد البشرية ممثلين لـ 11 منطقة ومحافظة تعليمية، بفندق النوفتيل بالدمام .ولفت الدكتور التويجري، إلى أن الهدف الحقيقي من تنفيذ هذا البرنامج والذي يقام بالتزامن في أربع مناطق تعليمية ويشارك فيه أكثر من مئة مشارك ممثلين لجميع مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد على مستوى الإدارات والمحافظات التعليمية بالمملكة يتمثل في إعدادهم كمدربين معتمدين ومتمكنين من تنفيذ دورات تطويرية للرفع من المستوى المهني لمنسوبيهم من الموظفين الإداريين والإداريات، وذلك عبر تقديم حزمة من الحقائب التدريبية المصممة وَفْق معايير عالمية، متضمنة على أكثر من خمسين تخصصًا في مجالات وظيفية واسعة لتتواكب مع مختلف ما يقدمه الموظف والموظفة من خِدْمات في الإدارات التعليمية والمدارس، يأتي في مقدمتها : البرامج المتخصصة بمجال القانون والمتابعة وطرق التحقيق، كذلك البرامج التي تعنى بإدارة الأعمال المكتبية والسكرتارية، إضافة لبرامج تطوير الموارد البشرية، وصولًا لبرامج في القيادة وكيف ستكون صفات القائد وفقاً لما تتطلبه المرحلة المبنية على معايير رؤية 2030.بدوره أشار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية ممثلة في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، والتي تعمل جاهدة على دفع عجلة وتحسين أداء العمل الإداري عبر سلسلة البرامج النوعية التي تتبناها، وفقاً لخططها التنفيذية وبما ينعكس في نهاية المطاف على تحسين أداء الموظفين، متطلعاً في ختام اللقاء إلى أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة من خلال تلمس الأثر على أرض الواقع.وفي الختام تقدم مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور التويجري، بخالص الشكر والتقدير للدكتور الشلعان، ولمدير الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى، على حسن تنظيمهم للبرنامج ولما يبذلونه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //18:41ت م0286