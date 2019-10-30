المدينةالمنورة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسواصل مؤتمر المدينة الدولي لمستجدات التأهيل الطبي الذي ينظم تحت شعار(نرعى صحتنا) جلساته في اليوم الثاني للمؤتمر ,حيث تناول جراحة وطب الأسنان واستخدامات تقنيات الروبوتات.واستهلت الجلسة الأولى جراحة وطب الأسنان ,حيث ناقشت وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتورة صفاء جمبي ورقة عمل (تدريس تقويم الاسنان الاعتراضي لطلاب طب الأسنان) التي تحدثت فيها عن الدور المهم الذي يؤديه طبيب الأسنان في تحديد وتشخيص مشاكل وتقويم الأسنان بعمر مبكر، وطرق علاجها للتقليل من التعقيدات والوقت لتلقي العلاج في الأسنان الدائمة، وتخلل ورقة العمل بعض من التوصيات والاقتراحات لتقييم المعرفة الحديثة لخريجي طب الأسنان وتأثير بعض المتغيرات الحديثة في طب وتقويم الأسنان.واستعرض وكيل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية طب الأسنان بجامعة طيبة الدكتور ساري برزنجي بحثأ علميا بعنوان (استخدامات أطباء وجراحه الأسنان والفكين لإعادة وتأهيل الاسنان الكاملة) الذي تحدث فيها عن تقديم التطورات الحديثة في طب وزراعة الاسنان للحالات الشديدة الخطورة وعرض فيه بعض من الحالات لمرضى الحالات الحرجة من كانت تمنعهم حالاتهم الحرجة من التواصل الاجتماعي، وكيفية علاجهم وإعادة التأهيل الاصطناعي باستخدام الطرق الحديثة في علاج وجراحة طب الأسنان.وتناولت الجلسة الثانية أوراق عمل بعنوان التأهيل باستخدام أجهزة الروبوتات والآثار الجانبية لها، ناقش فيها أستاذ مساعد بقسم العلاج الطبيعي بجامعة الإمام الدكتور فارس البقمي ؛ مجالات استخدام الروبوتات لإعادة التأهيل، يساعد على تلبية الاحتياجات المادية المعرفية لدى الممارسين للرعاية الصحية، وآلية العمل عليها وكيفية الاعتماد عليها بعد الإدراك والإنجازات المتزايدة عليها في العصر الحديث.وتحدث عميد كلية جامعة 6 أكتوبر بمصر البروفيسور عادل عبد الحميد نصير ورقة عمل تناول فيها عن (العلاج الطبيعي وزرعة الخلايا الجذعية بين الحقيقة والخيال) الذي أوضح فيها عن عملية زرع الخلايا الجذعية وأنها كانت الحل الأمثل للمرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من أمراض الدم، مشيرا إلى الدور الخفي الذي يقام خلال التأهيل الكامل للمرضى بعد زرع الخلايا الجذعية لهم والفوائد النفسية لتأهيل المريض.وتوالت أوراق العمل للخبراء المشاركين في جلسات المؤتمر ليومه الثاني مجموعة من أوراق العمل والأبحاث العلمية التي تناولت مجموعة من المستجدات في التأهيل الطبي في مختلف المجلات الطبية والنفسية.//انتهى//19:29ت م0303