تبوك 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسدشن وكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف اليوم, معسكر تطوير النموذج الأولي، الذي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت رعاية معالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وبالتعاون مع وحدة ريادة الأعمال بالجامعة، حيث يستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة 50 ريادياً وريادية بالمنطقة, وذلك بمقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.وأوضح الدكتور الشريف أن المعسكر يستهدف طلاب وطالبات وخريجي ومنسوبي الجامعة وسكان منطقة تبوك من أصحاب الافكار والراغبين ببدء أعمال تجارية.وقال الشريف في تصريح لوكالة للأنباء السعودية : إن هذا التعاون الذي جرى بين الجامعة و "منشآت" يأتي انطلاقا من رؤية مشتركة في خدمة المجتمع وتعزيزاً لدور الجامعة التنموي من أجل إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشاريع الإبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي بالتوافق مع رؤية المملكة, التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال في المملكة وتأهيل وإعداد أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية للوصول لمرحلة تسمح لهم بالاستفادة من برامج ومراكز دعم الريادة في الجامعات السعودية.من جهته أكد مشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي أن البرنامج يحتوي على ورش عمل وبرامج نوعية للمشاركين وسيكون اليوم الأخير Demo Day فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم, بحضور ممثلي جهات استثمارية وصناديق الاستثمار لتحكيم مشاركاتهم من المحكمين وبناء علاقات متنوعة مع عدة جهات.وأبان العتيبي أن أوقات عمل المعسكر ستبدأ من الساعة الرابعة مساء كل يوم ثلاثاء وأربعاء على مدى 6 أسابيع، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي من ضمن أنشطة الجامعة, التي تهدف إلى نشر مفهوم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع منسوبي الجامعة من طلبة وطالبات وموظفين وأعضاء هيئة تدريس على تحويل أفكارهم من مشاريع تخرج وأبحاث وغيرها إلى مشاريع وشركات ناشئة، ما يسهم في خدمة مجتمع المنطقة ويدعم اقتصاد الوطن ويوفر الفرص الوظيفية والذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:35ت م0307