بروكسل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسهنأ الاتحاد الأوروبي رافائيل ماريانو غروسي، من الأرجنتين، على تعيينه مديراً جديداً للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها دور حاسم في الحفاظ على السلامة والأمن النوويين، والنظام العالمي القائم على القواعد، والتعددية الفعالة، وتنفيذ القانون الدولي العام، وكذلك في رصد والتحقق من التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.وأضاف انه كدعم قوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى دعم عمل المدير العام الجديد ومواصلة تعزيز التعاون الجيد مع الوكالة، بما في ذلك نحو الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة والتنفيذ الكامل لها.// انتهى //19:42ت م0309