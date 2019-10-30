الخرطوم 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستقبلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بمكتبها اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة ودعم السودان في مختلف المجالات .من جانبه، أوضح السفير جعغر أن المملكة ستقوم بزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة وبناء المدارس وبناء المستشفيات وتأهيلها، مشيرا إلى أن عدداً من شركات القطاعين العام والخاص ترغب في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية .// انتهى //19:50ت م0312