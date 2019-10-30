إسلام آباد 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساتفقت باكستان وكوبا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطب.جاء ذلك خلال مباحثات جرت اليوم بين وفدي البلدين برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونائب الرئيس الكوبي روبرتو موراليس أوديجا الذي يزور باكستان حاليًا.وأكد قريشي ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتفاعل الشعبي بين باكستان وكوبا لتعزيز العلاقات الثنائية، مبينًا أن هناك إمكانات هائلة لدى باكستان وكوبا لتعزيز التعاون في قطاعي الصحة والزراعة.// انتهى //20:09ت م0316