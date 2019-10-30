المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسبارك مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي لمنسوبي ومنسوبات مؤسسات التعليم العالي صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد. مقدمًا شكره وامتنانه باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-، على ما يولونه من اهتمام ودعم لقطاع التعليم العالي.وثمّن العتيبي الدور الإستراتيجي الذي يقوم به معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بالجامعات ومواكبة مستجدات الحاضر لبناء مستقبل أفضل بإذن الله.وأوضح الدكتور عبدالله العتيبي بأن نظام الجامعات الجديد انطلاقة قوية نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومنها التنظيم الإداري للجامعات الذي يشمل الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الآداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، بجانب تحقيق الاستقلالية مايمكّنها من بناء اللوائح الأكاديمية والمالية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.ونوّه مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف بإلزامية حصول الجامعات في النظام الجديد على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لما لذلك من أهمية بالغة في تحسين الآداء وتعزيز الجودة والارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي، وهو الأمر الذي سبقت إليه الجامعة الإسلامية منذ عامين ولله الحمد. مشيرًا إلى إتاحة الفرصة للجامعات لفتح فروع لها داخل المملكة وخارجها، وأيضًا افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي، ويزيد فيما بينها من سقف الطموح والتنافسية.// انتهى //20:33ت م0319