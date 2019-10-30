الأحساء 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأوضح رئيس تطوير الأعمال بمكتب المشاريع ذات الأولوية في غرفة الأحساء عبدالمحسن الحزيمي أن المكتب نجح في حل ومعالجة تحديات ومعوقات 38 حالة لمشروعات استثمارية متعثرة ستسهم بزيادة إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 مليار ريال خلال الفترة الأخيرة فضلًا عن توفيّر ما يزيد على 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة الأحساء ممثلة بمركز تطوير الأعمال اليوم عن دور مكتب المشاريع ذات الأولوية ودوره في تحفيز مشروعات القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال وذلك في مقر الغرفة الرئيس في الهفوف.وأكد الحزيمي أن المكتب نجح في تقليص معدل أيام عمل إنهاء الإجراءات من 43 يومًا إلى 20 يومًا فقط، ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المكتب وسّع نطاق عمله، ليشمل المنشآت الريادية الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) فضلًا عن المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي بغض النظر عن حجم رؤوس أموالها واستثماراتها.وأضاف أن المكتب يهدف إلى إيجاد الحلول السريعة والاستثنائية من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية لاستثمارات قطاعات الأعمال الإستراتيجية المحلية والأجنبية بما يزيل المعوقات والتحديات التي تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات المهمة على وجه الخصوص.وأشار إلى أن المكتب يقوم بآداء عمله من خلال جسر تواصل بين قطاع الأعمال وضباط الاتصال المرشحين من قبل معالي وزراء الجهات المعنية للتحقق من المعاملات الواردة وبحث السبل الملائمة لإزالة التحديات التي يواجهها المشروع وإزالة معوقات المنشآت، مبيّنًا أن المكتب يمثل قوة دعم إضافية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على القطاع الخاص.//انتهى//20:38ت م0320