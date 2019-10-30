محايل 02 ربيع اول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستبدأ مدارس البنين والبنات التابعة لإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من يوم الأحد المقبل تطبيق الدوام الشتوي الذي يبدأ الاصطفاف الصباحي فيه الساعة 7.15 صباحاً، وتبدأ أولى الحصص عند الساعة 7.30 صباحاً.من جهته دعا مدير التعليم إبراهيم بن يحي كدوان قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، متمنيا لهم التوفيق لتحقيق أقصى معدلات النجاح هذا العام الدراسي وكل الأعوام المقبلة.// انتهى //20:42ت م0324