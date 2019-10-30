تونس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسمنحت المفوضية الأوروبية تونس اليوم قرضًا بقيمة 150 مليون يورو ، لدعم التوزانات العامة للمالية العمومية.وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي أن هذا القرض رفع إجمالي تمويلات الاتحاد الأوروبي لتونس منذ سنة 2015م، إلى 800 مليون يورو.وأفاد مفوّض الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية بيار موسكوفيشي أن هذا القرض يؤكد على الإرادة الكاملة للاتحاد الأوروبي في دعم تونس وشعبها.// انتهى //20:54ت م0325