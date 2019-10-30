اقتصادي / الاتحاد الأوروبي يمنح تونس قرضا بـ 150 مليون يورو
الأربعاء 1441/3/2 هـ الموافق 2019/10/30 م واس
تونس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس
منحت المفوضية الأوروبية تونس اليوم قرضًا بقيمة 150 مليون يورو ، لدعم التوزانات العامة للمالية العمومية.
وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي أن هذا القرض رفع إجمالي تمويلات الاتحاد الأوروبي لتونس منذ سنة 2015م، إلى 800 مليون يورو.
وأفاد مفوّض الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية بيار موسكوفيشي أن هذا القرض يؤكد على الإرادة الكاملة للاتحاد الأوروبي في دعم تونس وشعبها.
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