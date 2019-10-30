الخرطوم 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم بوزير المالية الأثيوبي أحمد شيدي الذي يزور السودان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات, إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانب آخر التقى وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم بنظيره الأثيوبي وناقش معه تنفيذ الاتفاقية التي أبرمت بأثيوبيا لإنشاء خط أنابيب ناقل للمواد البترولية, إضافة إلى بحث وتأهيل القضايا التي تتعلق بإنشاء خط الأنابيب لتعود بالمنفعة على البلدين.// انتهى //21:07ت م0327