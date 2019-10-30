الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساختتمت فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم مباريات الجولة الـ11 من المسابقة بـ5 مباريات، جمعت النهضة مع المجزّل، والنجوم مع التقدم، والكوكب مع العين، والجبلين مع البكرية، والأنصار مع الخليج.فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) تعادل النهضة مع ضيفه المجزّل بنتيجة 3-3، ، ورفع النهضة رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد المجزّل عند 8 نقاط في المركز الـ19 ، وفي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية نجح النجوم في الفوز على التقدم بهدف دون رد ، ليكون رصيد النجوم 7 نقاط يحتل بها المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد التقدم عند 11 نقطة في المركز الـ17 .وتعادل الكوكب مع ضيفه العين بنتيجة 1-1 على ملعب نادي الشعلة، وتقدم العين إلى النقطة الـ20 محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما رفع الكوكب رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز السادس ، كما تعادل الجبلين والبكرية 1-1، ليرتفع رصيد الجبلين إلى 14 نقطة يحتل بها المركز الـ11 في جدول الترتيب، بينما رفع البكرية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن.واختُتمت مباريات الجولة بتعادل الأنصار مع ضيفه الخليج بنتيجة 1-1 على ملعب نادي الأنصار،وبهذه النتيجة رفع الأنصار رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الـ14 في جدول الترتيب، بينما رفع الخليج رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ16.وكانت منافسات الجولة قد انطلقت أمس الثلاثاء، حيث تعادل القادسية مع الثقبة 0-0، وفاز الباطن على نجران 3-1، وخسر الطائي أمام جدة 1-2، وتعادل حطين مع الشعلة 2-2، وتعادل أحد مع الجيل 0-0.// انتهى //21:08ت م0328