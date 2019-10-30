الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسكانت الجماهيرية معياراً مهماً بين جملة من المعايير التي روعيت عند اختيار أسماء نجوم الشعر الشعبي المختارين لإحياء الأمسيات الشعرية لـ "موسم الرياض"، ما أسهم في نجاح الأمسيات التي أقيمت حتى الآن، إذ حظيت بحضور جماهيري كبير غير مسبوق.وكشفت الأمسيات الثلاث التي أقيمت حتى الآن عن اهتمام لجان تنظيم هذه الأمسيات بمواعيد إقامتها والشعراء الذين يحيونها، إذ أكد المشرف العام على أمسيات "موسم الرياض" الشعرية الشاعر عبدالله بن حمير القحطاني، أن أول أمسيتين سجلت حضوراً لافتاً، حيث قدم فيها الشاعران مدغم أبو شيبة ومحمد السكران جملة من أجمل قصائدهما على مسرح معرض الصيد والصقور، مشيراً إلى انتقال موقع إقامة الأمسيات لمسرح البليفارد، التي أحيى أولها الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي، وهما النجمان اللذان يحظيان بشعبية كبيرة، الأمر الذي أسهم في حضورٍ جماهيري كبير يتناسب مع مساحة المسرح الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يربو على 9000 مقعد.ولفت القحطاني الانتباه إلى ثلاث أمسيات شعرية من المزمع إقامتها، سيحييها الشعراء شريان الديحاني وسعيد بن مانع وحامد زيد، وينتظر أن تشهد حضوراً كبيراً، يواكب الجهود المبذولة لتنظيم "موسم الرياض" عموماً، وأمسياته الشعرية على وجه الخصوص.// انتهى //21:14ت م0329