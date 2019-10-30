الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستأهل اللاعبان السعوديان عبداللطيف المبرزي وبدر إدريس والكويتيان محمد بوعباس ومواطنه يعقوب المحمد إلى دور الأربعة من منافسات البطولة الآسيوية الأولى للناشئين تحت سن 14 سنة والمقامة حالياً على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية.وكان المبرزي أقصى الهندي أرافيز كوثري بعد فوزه عليه مساء اليوم بنتيجة 2-0 فيما تغلب المصنف الأول في البطولة بدر إدريس على المصنف الأول في الكويت اللاعب الكويتي حسن الشطي في مباراة قويه امتدت لثلاث ساعات ونصف بنتيجة 2-1 ليتأهلا لمواجهة بعضهما في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.وفي مواجهة أخرى يلتقي عصر غد الخميس الكويتيان بوعباس والمحمد وجهاً لوجه بعد فوز الأول على السعودي عبدالملك الزهراني، فيما تغلب المحمد على الأمريكي جيمس بلير أحد أبرز المرشحين للبطولة.وفي مسابقة الزوجي تأهل الاعبان السعوديان عبداللطيف المبرزي وبدر إدريس إلى الدور قبل النهائي لمواجهة الزوجي الذي يضم السعودي محمد سليمان والأمريكي جمس بلير .يشار إلى أن البطولة التي تختتم منافساتها بعد غدٍ الجمعة شارك فيها 36 لاعباً من 12 دولة هي الكويت، أمريكا، هونغ كونغ، الأردن، بريطانيا، باكستان، الهند، كندا، سيرلنكا، إسبانيا، سويسرا، بالإضافة إلى السعودية.// انتهى //21:14ت م0330