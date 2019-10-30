تبوك 02 بيع الأول 1441هـ الموافق 30 كتوبر 2019م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً محاضرة بعنوان "التحذير من الشرك"وذلك بعد صلاة العصر في جامع عبدالله بن جبرين بحي العليا في مدينة تبوك.وتأتي المحاضرة التي يقدمها فيصل بن محمد الدوسري ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها المكتب هذا الموسم، وبإشراف مباشر من فرع الوزارة بالمنطقة.// انتهى //22:02ت م0334