المنامة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسخفض مصرف البحرين المركزي اليوم سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.25%.كما خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى %2.00، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.85% إلى 2.60%، إضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.00%.// انتهى //22:20ت م0335