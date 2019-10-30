اقتصادي / مصرف البحرين المركزي يُخفض سعر الفائدة الأساسي
الأربعاء 1441/3/2 هـ الموافق 2019/10/30 م واس
المنامة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس
خفض مصرف البحرين المركزي اليوم سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.25%.
كما خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى %2.00، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.85% إلى 2.60%، إضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.00%.
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