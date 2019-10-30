جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأطلق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر الفرعي بالكلية التقنية للبنات بجدة مؤخراً المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي " أتقن " الذي اشتمل على ١٠ دورات تدريبية متنوعة.ويقدم برامج في أمن المعلومات (الأمن السيبراني) وصيانة الجوال ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس وشبكات الحاسب السلكية واللاسليكة والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور وأساسيات ومونتاج وتحرير الفيديو وإدارة الفعاليات والمناسبات وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة والتجميل وتصفيف الشعر.وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة ندى زرنوقي أن البرنامج يُقدم على مدى أربعة أيام متواصلة في الأسبوع بواقع ١٦ ساعة تدريبية، تحصل من خلالها المتدربة على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأفادت أن برامج التدريب المجتمعي " أتقن " تعد إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني, وتهدف من خلالها إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل ، لافتة الانتباه إلى أن التسجيل لايزال مستمراً للبرامج المقدمة عبر الرابط : https://ctc.tvtc.gov.sa.// انتهى //22:27ت م0340